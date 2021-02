Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 17 febbraio 2021: anticipazioni segno per segno

Oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 17 febbraio 2021. Cosa avrà in serbo il firmamento per i segni zodiacali? Sono sempre di più le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le sfide della vita. Se vuoi scoprire cosa riserveranno le stelle ai segni dello zodiaco, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 17 febbraio 2021.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai una grande forza e la voglia di allargare i tuoi orizzonti, sul lavoro così come in amore. È probabile che chi lavora in proprio stia già programmando qualcosa in vista dei prossimi mesi. Se si considera il fatto che la tua crisi è nata nel 2019, è normale pensare che adesso tu abbia problemi molto complessi da risolvere. Ricordati che l’amore è a portata di mano.

Toro

Domani dovrai cominciare a recuperare energia, perché i giorni intorno al 10 sono stati davvero faticosi. Più di un Toro, infatti, ha dovuto discutere ripetutamente con il partner. Ecco perché la priorità di queste ore dovrà essere ritrovare più forza e serenità. Finalmente stai iniziando a fare molte cose. D’ora in avanti potrai avviare nuovi progetti, affrontare nuove situazioni di lavoro.

Gemelli

Sei protagonista di una condizione planetaria epocale che ha avuto il suo apice intorno al 10. L’importante sarà impegnarsi per tornare in auge, metterti in gioco con un nuovo progetto, perché avrai buone possibilità di successo. Inoltre, tra venerdì e sabato, quando la Luna sarà nel tuo segno, potrai avere qualche sorpresa.

Cancro

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani il Sole tornerà favorevole: ottima notizia! Ora come ora dovresti solo buttarti alle spalle le fatiche di lunedì scorso e dedicarti a qualcosa di nuovo. Lascia perdere i percorsi degli altri e concentrati sul tuo, perché la possibilità di riscatto è sempre più concreta.

Leone

Da giorni ripensi agli ultimi accadimenti e la cosa non ti rende per niente felice! Nelle ultime settimane sono successe molte cose, forse qualcuno di poco conto ti ha perfino fatto uno sgarbo piuttosto grave. Arrabbiarsi, però, è inutile. Quello che ti converrà fare da qui in poi sarà concentrarsi su nuove strade, decisamente più convenienti.

Vergine

Domani il Sole entrerà nel cielo dei Pesci, perciò diventerà opposto. Questo nuovo transito richiederà una maggiore attenzione sul lavoro, perché dovrai affrontare nuove responsabilità e forse anche qualche critica. Ti aspettano giornate molto impegnative, ma anche ricche di soddisfazioni. Cerca, però, di ritagliare uno spazio per l’amore, altrimenti durante il fine settimana ci saranno nuove tensioni!

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai ancora uno fra i protagonisti di questa importante rivoluzione planetaria. Una rivoluzione cominciata il 10 febbraio che avrà effetti per almeno due anni. Infatti hai davanti a te un biennio di recupero importante. Chi non ha già ottenuto delle conferme, le avrà molto presto. Ciò che più conta sarà stare alla larga dai problemi nati in passato!

Scorpione

Domani sarà un’altra giornata che ti metterà a dura prova. Conservare la calma sarà un’impresa ardua! La Luna dissonante potrebbe provocare nuovi disagi, soprattutto con un Leone o un Acquario. In questi periodo sei assalito da molti dubbi su tutto, perfino su chi ti sta vicino. Evita di dare giudizi affrettati e sii paziente! Presto arriveranno le risposte di cui hai bisogno.

Sagittario

Domani si preannuncia una giornata proficua, in cui potrai risolvere molte questioni rimaste in sospeso, legate al lavoro e alla famiglia. Il Sole sarà in aspetto particolare: questo nuovo passaggio potrebbe causare qualche contrasto sul posto di lavoro. L’amore, al contrario, potrà prendere il volo, anche per chi è rimasto fermo da tempo.

Capricorno

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti sentirti sulle spine per colpa dei soldi. Forse dovrai affrontare una nuova spesa oppure stai occupandoti di un accordo. Ci sarà anche chi vorrà realizzare un progetto a cui tiene molto. In amore servirà più calma possibile. È vero che stai vivendo giornate di qualche privazione e sentiresti il bisogno di più garanzie, ma prova a tenere la tua ansia sotto controllo.

Acquario

Sei un altro grande protagonista di questa rivoluzione di pianeti in atto da qualche giorno. La sua influenza sarà maggiore su chi riuscirà a sviluppare un progetto ambizioso. Certo è che dovrai cominciare a risparmiare più soldi, perché il 2021 sarà piuttosto avaro in tal senso. Anzi, è probabile che dovrai fare fronte a più spese. Occhio anche alle questioni burocratiche!

Pesci

Domani il Sole farà il suo ingresso nel tuo segno e tu ritroverai maggiore forza di volontà. Fra pochi giorni anche Venere raggiungerà il tuo cielo: questo vorrà dire maggiore consapevolezza, soprattutto in amore. Potrai lasciarti alle spalle le tensioni delle settimane precedenti e vivere i tuoi sentimenti con più sicurezza. Sarai capace di prendere decisioni importanti.