Oroscopo e Classifica di oggi, mercoledì 17 febbraio 2021

Oroscopo di oggi, mercoledì 17 febbraio 2021. I giorni della settimana scorrono veloci ed eccoci arrivati già a mercoledì. Vuoi scoprire cosa ti riserveranno le stelle per questa giornata? Leggi il seguente oroscopo di oggi mercoledì 17 febbraio 2021 rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di oggi il nuovo ingresso della Luna in Toro potrebbe diventare la causa di qualche piccola spesa inaspettata. Non temere, però, perché dalla tua parte avrai i favori dei molti pianeti collocati nel segno dell’Acquario. Anzi, nelle prossime ore sarai spronati a lavorare su un nuovo progetto in vista della prossima primavera. Periodo promettente per il lavoro, ma anche i sentimenti. 4 stelle.

Toro

Nelle prossime ore accoglierai la Luna nel tuo segno: l’umore sarà decisamente migliore rispetto ai giorni passati. In questa giornata avrai una buona vitalità e maggiore grinta, grazie a Luna e Marte. Anche se le difficoltà e gli impegni sono ancora tanti, no ti mancherà la determinazione per affrontarli. Occhio a possibili intoppi burocratici o finanziari che i pianeti presenti in aspetto contrario potrebbero procurarti. 3 stelle.

Gemelli

Stai vivendo un periodo davvero molto stimolante. Oggi dovresti rimboccarti le maniche e cominciare a lavorare su un progetto particolare, sarà importante sfruttare le stelle per portare avanti sia il lavoro che l’amore. Se da poco hai dovuto affrontare un problema di carattere pratico, è probabile che troverai presto la soluzione più efficace. Saranno favoriti i nuovi incontri. 5 stelle.

Cancro

Come prevede l’oroscopo di oggi sarà una giornata molto buona. La Luna si unirà a Marte nel cielo del Toro e ti offrirà una bella dose di forza e di concretezza. Potrai cominciare a risalire la china, in amore così come sul lavoro. Non dovrai però fermarti a guardare gli altri, ma concentrarti piuttosto sulla tua strada, perché d’ora in avanti potrà regalarti soddisfazioni inaspettate.

Leone

Si preannuncia una giornata molto difficile, per questa ragione ti converrà fare lo stretto indispensabile e niente di più. Nelle prossime ore dovrai contrastare gli effetti negativi dei molti pianeti opposti presenti in Acquario e di Luna e Marte contrari. Non dovresti fare scelte azzardate, non portare a termine accordi o affari, ma limitati ad aspettare che le acque si calmino. Anche in amore servirà particolare cautela.

Vergine

Ti aspettano alcune giornate piene di cose da fare, piene di impegni e doveri. Per fortuna, la Luna e Marte in ottimo aspetto ti regaleranno forza e determinazione, la capacità di essere costruttivo: superare le tue difficoltà sarà più semplice! Anche se le questioni pratiche non ti concederanno tregua, dovresti provare a non tralasciare gli affetti. I single potrebbero fare conoscenze interessanti.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di oggi potresti dover affrontare alcune spese impreviste: sii prudente! Per il resto, continuerai a essere uno dei segni zodiacali favoriti di questo periodo. La concentrazione di pianeti presente nel segno dell’Acquario ti consentirà di vivere molto presto la più grande svolta della tua vita, sotto ogni punto di vista. Tutto ciò che dovrai fare sarà metterti in gioco con audacia.

Scorpione

Si preannuncia una giornata molto complicata. Nelle prossime ore, infatti, dovrai fronteggiare molti pianeti contrari, a cui si aggiungeranno la Luna e Marte in opposizione. Cerca di non strafare e rimanda ogni discussione a un giorno migliore. Occorrerà la massima cautela, sia nel lavoro che in amore, sennò correrai il rischio di scaricare il tuo malumore sugli altri. Cerca di mantenere la calma.

Sagittario

Domani sarà una giornata molto proficua. Fin dal mattino avrai una bella carica di energia: sfruttala al meglio per superare quei momenti di tensione che potrebbero nascere sul posto di lavoro o in famiglia. Venere e Mercurio in aspetto armonico riporteranno l’amore in auge. Da qui in avanti sarà possibile per chiunque recuperare un sentimento importante. I Sagittario soli da molto tempo potrebbero imbattersi in un incontro interessante

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di oggi sarà una giornata molto interessante, grazie alla Luna e a Marte in buon armonico. È vero, potresti incorrere in qualche spesa di troppo, ma dovrai considerarla più come un investimento per il tuo futuro che come un contrattempo. Se stai lavorando su un nuovo progetto, dovrai andare avanti, perché è probabile che ti farà ottenere dei guadagni significativi. Non trascurare troppo l’amore e la famiglia.

Acquario

Oggi servirà molta prudenza, perché la Luna in quadratura potrebbe suscitarti un profondo nervosismo o una certa agitazione. Non sarà nulla di così preoccupante! Avere così tanti pianeti nel tuo segno ti incoraggerà a concentrarti sul tuo futuro, a seminare bene in vista di un futuro raccolto che potrà diventare molto generoso. Nelle prossime ore servirà molta attenzione anche in amore.

Pesci

L’imminente ingresso del Sole nel tuo segno darà il via un periodo importante, specialmente per quel che riguarda i sentimenti. Nelle prossime ore avrai la Luna e Marte in sestile: ti alzerai dal letto con una bella forza e una buona vitalità. A fine febbraio anche Venere entrerà nel tuo segno. Insomma, saranno tutti presupposti che parleranno di una bella rimonta in amore, di più serenità e presa di coscienza.