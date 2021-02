Oroscopo Paolo Fox di domani: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro | 18 febbraio 2021

Con il weekend quasi alle porte, i consigli di Paolo Fox, frutto delle letture degli astri come di consueto, possono aiutarci ad affrontare al meglio la giornata di domani, giovedì 18 febbraio 2021. Il famoso astrologo è divenuto oramai un “volto conosciuto”.

Oroscopo Paolo Fox di domani: Ariete

Opportuna una dose cospicua di programmazione, sopratutto sul posto di lavoro, visto che qualcosa potrebbe mandarvi in confusione rispetto ai piani originali. Bene anche la situazione sentimentale, novità anche da questo punto di vista.

Oroscopo Paolo Fox di domani: Toro

Le relazioni amorose vanno indubbiamente coltivate, oggi potreste perdere la pazienza con il vostro partner (o aspirante tale), ma senza effettive motivazioni: portate pazienza e ricordatevi che la situazione potrà facilmente cambiare. Sopratutto all’inizio di una relazione meglio non fare troppi progetti anticipatamente.

Oroscopo Paolo Fox di domani: Gemelli

Periodo prolifico da qualsiasi punto di vista, sia per giovani che meno giovani ed indifferentmente dal contesto. Non sarà necessario uno sforzo particolare per farvi ascoltare e trovare le motivazioni giuste per ottenere qualcosa di positivo.

Oroscopo Paolo Fox di domani: Cancro

Un periodo di incertezza ogni tanto fa parte della vita, e quello attuale potrebbe perdurare per alcune settimane, anche se non vi saranno, almeno apparentemente delle motivazioni vere e proprie. Lasciate passare questo momento un po’ così, senza chiedervi troppo cosa l’abbia causato.