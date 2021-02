Zodiaco, un viaggio per ogni segno zodiacale: ecco il tuo!

Zodiaco, un viaggio per ogni segno zodiacale. Mentre aspetti che si possa tornare a viaggiare, forse ti stai domandando quale sarà la tua prossima destinazione. In questo articolo vogliamo offrirti qualche suggerimento, tenendo conto dell’astrologia. Sì, perché i tratti caratteriali di ogni segno zodiacale fanno sì che un viaggio sia ideale per uno e non per qualcun altro.

Ariete – Belize

Secondo lo zodiaco il viaggio ideale potrebbe portarti dall’altra parte del mondo, in America Centrale. Il Belize, paese che si affaccia sul mar dei Caraibi. offre tantissime attività adrenaliniche, dall’esplorazione delle giungle alla visite delle rovine Maya.

Toro – Amalfi

La punta di diamante della costa campana, è un luogo ricco di bellezza. La dolcezza del suo clima, il patrimonio architettonico e la cucina lo rendono la destinazione perfetta per un esteta e buongustaio come te!

Gemelli – Singapore

Un segno zodiacale complesso come il tuo non può che apprezzare una meta che sia altrettanto complessa, ricca di stimoli e di contraddizione, come Singapore. È una località del sud-est asiatico piena di cultura, dove attrazione moderne si alternano a passeggiate romantiche.

Cancro – Austria

Il viaggio adatto a un tipo come te che ama i luoghi tranquilli in cui può sentirsi a casa. L’Austria è uno fra i paesi europei più sicuri, puliti, organizzati, ricchi di paesaggi naturali e di arte. Un posto decisamente a misura d’uomo!

Leone – Barcellona

Secondo lo zodiaco il viaggio ideale per un segno solare come il tuo è di certo Barcellona. Il clima mite, la vicinanza con il mare, i monumenti e soprattutto la movida notturna la rendono perfetta per te!

Vergine – Dubai

Perché Dubai? Per un amante del lusso come te, un fanatico dell’organizzazione è la meta ideale. La città non ha bisogno di presentazioni: un luogo dove l’impossibile diventa possibile, dove il moderno si fonde con la tradizione.

Bilancia – Amsterdam

Nota come la Venezia del nord, Amsterdam con i suoi canali, gli edifici antichi, i musei, l’arte rappresenta la destinazione perfetta per un esteta come te. Una località ricca di fascino e di romanticismo!

Scorpione – Cornovaglia

Come indica lo zodiaco il tuo viaggio ideale è in Cornovaglia. Tu sei uno fra i segni zodiacali più appassionati del mistero, del profondo e della spiritualità. Dai giardini perduti di Heligan all’isola St Michael’s Mount, la contea inglese potrà soddisfare ogni tua curiosità.

Sagittario – Cammino di Santiago

Tu sei il nomade dello zodiaco, sempre alla ricerca di avventure nuove che ti facciano crescere e contatti umani capaci di arricchirti. Almeno una volta nella vita, tutti i Sagittario dovrebbero vivere questa esperienza.

Capricorno – Marrakech

Secondo lo zodiaco il viaggio ideale per un Capricorno è Marrakech. Questa città del Marocco permetterà di entrare in un’altra dimensione e per un lavoratore incallito come te è proprio quel che ci vuole! Un luogo in cui convivono alla perfezione riad rilassanti e souk pieni di vitalità.

Acquario – Tanzania

Per un segno avventuroso e amante della natura come il tuo, la destinazione ideale è la Tanzania. Questo paese offre riserve naturali fra le più belle, il famoso Kilimangiaro, i villaggi dei guerrieri Masai e bellissime spiagge.

Pesci – Tibet

Come suggerisce lo zodiaco, tu sei il sognatore per eccellenza. Un esploratore del profondo, un animo tanto antico quanto poetico. Quale migliore meta del Tibet e delle vette dell’Himalaya?