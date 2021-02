Oroscopo di Branko domani: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci | 19 febbraio 2021

Branko ha già pronte le proprie previsioni in vista della giornata di domani 19 febbraio 2021, che farà da apripista al fine settimana tanto agognato ed atteso da molti.

Non è comunque arrivato il momento di abbassare la guardia, visto che diversi problemi potranno palesarsi nelle prossime ore.

Oroscopo di Branko domani: Sagittario

C’è un po’ troppo di impulso irragionevole nelle vostre azioni recenti, che con tutta probabilità vi hanno portato a valutare male alcuni contesti. Potrebbe essere una buona idea riflettere maggiormente sui possibili risvolti.

Oroscopo di Branko domani: Capricorno

Domani sarà una giornata definibile come “alto mare”, ossia in balia di diversi eventi e opnioni anche discordanti che potranno farvi vacillare da una parte all’altra. Tuttavia cercate di restare coerenti e forti delle vostre idee/opinioni anche solo per riuscire ad arrivare a sera troppo stressati.

Oroscopo di Branko domani: Acquario

Va bene essere ottimisti, ma questo non deve offuscare troppo e condizionare la vostra capacità di giudizio sia in merito alle relazioni interpersonali che al vostro lavoro. Vedere tutto nero è negativo ma anche l’estremo opposto serve veramente a poco e non vi farà valutare a dovere quanto succede.

Oroscopo di Branko domani: Pesci

Dovete imparare a far convivere le vostre idee con quelle degli altri, anche se questo potrebbe significare dover convivere con un modo di pensare che non vi convince appieno.

In sostanza a volte bisogna “tapparsi il naso” e proseguire senza pensare troppo.