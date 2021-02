Oroscopo di Paolo Fox domani: Leone, Vergine, Bilancia, Scoprione | 19 febbraio 2021

Oramai sulla “cresta dell’onda” da molti anni, Paolo Fox prosegue la propria carriera di astrologo a tempo pieno, esperienza che l’ha portato a partecipare a numerosi programmi sul tema, oltre a qualche esperienza anche al cinema.

Oroscopo di Paolo Fox domani: Leone

Possibile un po’ di astio nei confronti di qualche collega o amico, ma non abbastanza per giustificare un litigio vero e prorpio. In vista una fase di stanca dal punto di vista sentimentale, valutate bene se è colpa vostra oppure della controparte.

Oroscopo di Paolo Fox domani: Vergine

Rimanete ricettivi dal punto di vista professionale, visto che le proposte non tarderanno ad arrivare. Non sobbarcatevi di impegni ed appuntamenti nel privato, anzi se possibile rimandate tutto alla prossima settimana e badate nel frattempo a voi stessi.

Oroscopo di Paolo Fox domani: Bilancia

Giornata in crescendo sopratutto sotto il punto di vista delle relazioni, dove amicizie vecchie e nuove potranno riempire la vostra giornata fino ad influenzarla positivamente. Sul lavoro non prendete decisioni fondamentali fino al pomeriggio.

Oroscopo di Paolo Fox domani: Scorpione

Venerdì un po’ difficile da inquadrare per i nati sotto il segno dello Scorpione, probabilmente l’apatia riempirà le vostre ore e potrebbe essere difficile agire lucidamente. Provate a cercare supporto presso le persone maggiormente affini al vostro carattere.