Oroscopo di Branko oggi: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione | 19 febbraio 2021

Da sempre uno dei capisaldi dell’astrologia, Branko è un volto divenuto popolare grazie a previsioni piuttosto accurate e per questo molto apprezzate non solo da chi segue assiduamente l’oroscopo ma anche dai semplici curiosi ed appassionati.

Scoprite con noi cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi 19 febbraio 2021.

Leone

I nati sotto questo segno potrebbero manifestare un po’ di frustrazione, cadendo nel vittimismo perchè qualcosa o qualcuno influenzerà negativamente la giornata odierna. Tuttavia scorprirete che tutto sarà facilmente risolvibile, senza per forza operare scelte drastiche.

Vergine

Cercate di gestire l’impeto oggi, qualche manifestazione nervosa nei confronti di chi non apprezzate è piuttosto probabile ma non consigliabile. Avete voglia di libertà ma è meglio non “farsi nemici” in questo particolare momento, anzi cercate di far comprendere la vostra volontà a chi vi sta intorno.

Bilancia

Un atteggiamento “conservativo” servirà a poco quest’oggi, anzi sarà fondamentalmente solo una perdita di tempo per rimandare alcuni cambiamenti che, presto o tardi, modificheranno la vostra situazione personale e probabilmente anche lavorativa.

Non per forza un cambiamento va vissuto in maniera “drammatica”.

Scorpione

Avete dato abbastanza retta, anche in maniera un po’ troppo generosa, a chi ha provato a farvi cambiare idea su un particolare concetto. Ora è il momento di assumersi le responsabilità e proseguire, senza tornare indietro per eventuali ripensamenti, qualsiasi progresso o eventuale errore sarà da ricondurre esclusivamente alle vostre decisioni.