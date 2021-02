Oroscopo di Branko oggi: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci | 20 febbraio 2021

Branko è pronto anche oggi ad aiutarci con le proprie personali visioni degli astri, che hanno rivelato diverse anticipazioni in merito alla giornata di domani, sabato 20 febbraio 2021. Il famoso astrologo è oramai divenuto un punto fermo del proprio campo.

Sagittario

Consigliabile mettere da parte le urgenze lavorative e personali per dedicare un po’ di tempo a voi stessi, in particolare alla voglia di creatività che è in aumento. Ogni tanto la nostra mente va ascoltata, permettendole di svagarsi come più opportuno.

Capricorno

Capricorno è un segno curioso, quasi ficcanaso di natura, e ogni tanto sente il bisogno di “farsi gli affari altrui”. Non c’è nulla di male in questo, a patto di non risultare eccessivamente invadenti e fastidiosi. Mettete da parte, almeno momentaneamente le responsabilità e cercate di appagare questa curiosità.

Acquario

Dedicate più tempo del solito alla persona più importante della vostra vita, troverete grande appagamento nel dediarle il giusto spazio e l’opportuna considerazione anche in merito a quanto è stata importante nei momenti difficili. Questo potrebbe rafforzare concretamente il vostro rapporto.

Pesci

Probabilmente c’è qualcosa che sta occupando la vostra mente, una preoccupazione relativo a qualche dettaglio particolare che non vi permette di vivere al meglio questo momento. Non abbiate timore a chiedere supporto oppure un’opinione su come è opportuno comportarsi.