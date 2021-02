Oroscopo di Paolo Fox domani: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro | 20 febbraio 2021

Anche oggi Paolo Fox è pronto a rendere il weekend meno confusionario con le oramai consuete ed apprezzate previsioni astrologiche per tutti i segni. Sabato è un giorno sicuramente diverso dagli altri, solitamente percepito come a metà tra la settimana lavorativa e quella festiva.

Ariete

Se siete fidanzati, sposati o comunque impegnati è un ottimo momento per provare ad organizzare qualcosa, magari fuori dagli schermi ordinari. L’eccessiva voglia di fare potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo sopratutto nel contesto lavorativo.

Toro

Momento transitorio della settimana che sarà influenzata in maniera decisa anche dalla stanchezza accumulata. Questo potrebbe portarvi a qualche litigio con un vostro familiare oppure la vostra metà, ma ora come ora bisogna assolutamente evitare polemiche e litigi sterili

Gemelli

Giornata particolarmente densa di emozioni, sopratutto legate all’aspetto sentimentale che sarà fortemente influenzato dalla condizione confusa: potreste aver voglia di qualche cambiamento ma prima di farlo sarà bene valutare tutte le possibili conseguenze.

Cancro

Tanta energia in vista, e tante cose da fare, quello che vi mancherà sarà paradossalmente il tempo, visto che una sola giornata non vi basterà per portare a compimento tutto quello che dovrete fare. Meglio occuparsi di una cosa alla volta ed eventualmente posticipare il resto.