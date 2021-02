Oroscopo Paolo Fox di oggi: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione | 19 febbraio 2021

Per la gioia di (quasi) tutti, il weekend è oramai vicinissimo essendo arrivato a venerdì, precisamente al 19 febbraio 2021. Anche la primavera si avvicina e questo solitamente aiuta la produttività e l’umore generale.

Anche per oggi Paolo Fox è pronto a dispensare consigli e segreti, così da aiutarci a vivere al meglio il fine settimana.

Leone

Se state vivendo una situazione sentimentale, non preoccupatevi più di tanto se potrebbe mancare un po’ di mordente, provate a capire se il problema siete voi oppure la vostra metà, magari c’è qualche problema di comunicazione. Anche dal punto di vista finanziario potrebbe esserci qualche problema: opportuno un resoconto economico.

Vergine

Non abbiate fretta se le cose sul lavoro non andranno come previsto, questo potrebbe essere il preludio di qualche cambiamento nelle prossime settimane se non addirittura oltre.

Iniziate ad abituarvi all’idea, e non escudete a priori questa eventualità.

Bilancia

Previsto un periodo un po’ “moscio” in mattina, decisamente meglio e maggiormente propositivi nel pomeriggio. Possibili poche ma importanti decisoni che influenzeranno non solo ma giornata ma tutta la prossima settimana quindi non prendete nulla a cuor leggero.

Scorpione

Non la miglior giornata in assoluto, pagherete una dose di stanchezza che non tarderà affatto a farsi sentire. Evitate di sobbarcarvi di mansioni e responsabilità particolari ma non esagerate, altrimenti apparirete come delle “vittime”