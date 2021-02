Quali sono i segni meno studiosi dello zodiaco? Ecco la classifica

Quali sono i segni meno studiosi dello zodiaco? Esistono segni zodiacali che amano sgobbare ore e ore sui libri e altri segni che sono sempre in movimento o con la testa fra le nuvole. Provare a riportarli alla realtà sarebbe tempo sprecato! Se sei curioso di scoprire quali sono i segni dello zodiaco meno studiosi in assoluto, continua a leggere.

5 – Pesci

Secondo lo zodiaco tu sei uno fra i segni meno studiosi di tutti. La tua energia mentale è troppo concentrata sulle tue fantasie e i tuoi mondi interiori per interessarti ai libri di scuola. Tra un testo di matematica e un romanzo di Jules Verne preferisci senza dubbio il secondo!

4 – Scorpione

Non sei di certo uno studente modello. Imparare per te è decisamente noioso, meglio lavorare! Ecco perché non ami applicarti sui libri di scuola, ma puoi diventare un lavoratore stimato e solerte. Del resto, di fronte alla prima difficoltà, potrai contare su un intuito invidiabile.

3 – Leone

Come indica lo zodiaco sei uno fra i segni meno studiosi in assoluto. Sei molto orgoglioso, fin troppo per ritenere che hai qualcosa da imparare da qualcun altro. Ecco perché non vedrai l’ora di finire la scuola ed entrare nel mondo del lavoro. Per dimostrare a tutti quanti vali!

2 – Sagittario

Per te lo zaino è un oggetto che serve per viaggiare e non per metterci dentro i testi scolastici. Sei uno fra i segni che ama di più crescere, ma vuole farlo attraverso le esperienze di vita e non sui banchi di scuola. Scoprire una cultura diversa sui libri non ha lo stesso sapore che conoscerla a tu per tu.

1 – Ariete

Ecco il re degli scansafatiche, il segno zodiacale meno studioso di tutti! Tu sei decisamente intelligente, ma anche molto incostante. Tutto il tuo impegno è concentrato sulle prime settimane di scuola, perché vuoi convincere i tuoi insegnati di avere recuperato le lacune degli anni passati. Dopodiché, ti stufi e preferisci interessarti ad altro.