Zodiaco, ecco i segni più conturbanti di tutti: ecco la classifica

Zodiaco, quali sono i segni più conturbanti di tutti. Eccoci di nuovo qua per scoprire cosa rivela l’astrologia in fatto di eros e seduzione. Chi sono i più hot dello zodiaco secondo le stelle, quelli in grado di risvegliare gli istinti più inconfessabili? Se sei incuriosito di conoscere la risposta, continua a leggere l’articolo.

1 – Sagittario

Secondo lo zodiaco tu sei il re dei segni più conturbanti e per questo meriti il primo gradino del podio. Finalmente stai ritrovando il tuo naturale entusiasmo, la voglia di esplorare nuovi territori, del tutto sconosciuti, anche in amore.

2 – Gemelli

Dopo un biennio decisamente da dimenticare, hai una gran voglia di scrollarti di dosso ogni inibizione e buttarti a capofitto in nuove avventure, anche amorose. Nessuno riuscirà a fermarti, se non il severo Saturno che, di tanto in tanto, sarà costretto a rimetterti in riga.

3 – Vergine

Come sottolinea lo zodiaco tu sei incredibilmente parte della cerchia dei segni più conturbanti. Quest’anno sarai stuzzicato da un Plutone e un Urano molto insidiosi che ti spingeranno ad addentrarti in situazioni per te piuttosto insolite e piccanti. Lasciati andare.

4 – Pesci

Avere Plutone e Urano in aspetto favorevole comporta perdere i propri freni inibitori e abbandonarsi alle fantasie più intime e segrete. E, ammettiamolo, tu sotto quell’aria da romanticone, in fatto di fantasie erotiche sei un vero maestro…

5 – Capricorno

Secondo lo zodiaco tu meriti un posto nella lista dei segni più conturbanti. Per quanto tu sia serio e rigoroso, sei pur sempre un segno di terra, per cui non disdegni affatto i piaceri della carne. Oltretutto quest’anno Urano e Plutone sapranno come metterci lo zampino…