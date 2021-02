Oroscopo Branko sabato 20 febbraio 2021: i consigli delle stelle

Oroscopo di Branko per sabato 20 febbraio 2021: quali consigli riserveranno le stelle ai segni zodiacali? Il fine settimana è partito da poche ore, ma già ci sono state delle novità. Se sei curioso di conoscere le previsioni astrologiche e i suggerimenti che dispenserà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi l’oroscopo di Branko per sabato e i consigli del giorno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la Luna sarà in Gemelli: l’attenzione delle stelle si sposterà sugli affetti vicini, sui parenti stretti. Metti da parte le discussioni finanziarie in famiglia e rasserenati, perché Marte ti porterà nuovi guadagni presto!

Toro

Sabato 20 febbraio 2021 potrai cominciare a chiedere molto, perché riuscirai a ottenere molto un domani, ma dovrai accettare qualche piccolo compromesso sul lavoro. Dovresti intensificare le collaborazioni: non puoi pretendere di realizzare tutti i tuoi progetti da solo!

Gemelli

Dovresti sfruttare fino in fondo le stelle di questa giornata, prima fra tutte la Luna. Potresti riportare la serenità in un rapporto di lungo corso, cominciare una nuova storia d’amore, innamorarti o recuperare un’amicizia.

Cancro

Come ti consiglia l’oroscopo di Branko di iniziare a muoverti, ora che il gelo sta migliorando. D’ora in avanti potrai gettare le basi per il futuro, potrai dedicarti agli affari, al lavoro e alle questioni domestiche.

Leone

Dovrai iniziare a rilassarti, mentalmente e fisicamente, perché la tua situazione sta per migliorare. In primavera le stelle cambieranno e diventeranno più favorevoli, a partire da un Sole che diventerà molto più incisivo a Marte che sarà formidabile!

Vergine

Dovrai raggirare gli ostacoli di questo sabato come solo tu sei in grado di fare. E in questo giorno ne avrai diversi! Con Sole e Luna in aspetto contrario potresti sentirti un po’ affaticato, confuso, nervoso oppure potresti avere qualche complicazione in famiglia.

Bilancia

Secondo i consigli di Branko sarà importante rilassarsi un po’ di più! Goditi l’influsso felice di questa bellissima Luna nel segno dei Gemelli che porterà energia positiva in amore, ma anche e soprattutto nelle amicizie.

Scorpione

Occorrerà provare a tirare fuori le tue energie nascoste, soprattutto quelle mentali, i tuoi affetti, i sentimenti, la razionalità insieme alla tua enorme passione per le cose. Ricordati: la Luna in Gemelli vuole dire l’inizio del tuo risveglio!

Sagittario

Cerca di fare particolare attenzione e di diventare più disciplinato anche nella salute, perché il Sole in Pesci potrebbe crearti dei problemi. Rilassati, perché non c’è davvero niente di tanto urgente e preoccupante da giustificare questo nervosismo.

Capricorno

Come indica l’oroscopo di Branko è tempo di mettere in gioco il tuo talento in ogni campo, perché può essere stimolato, ma anche premiato da tutte queste energie cosmiche: Sole, Marte, Urano, Plutone e Nettuno saranno in ottimo aspetto.

Acquario

Dovresti sfruttare questa splendida Luna, forse la più bella di questo inverno, perché farà crescere le buone occasioni, nascere nuovi amori, perfino nuove speranze anche in amori molto vecchi.

Pesci

In questo giorno sarebbe bello mostrare il tuo buon cuore, la tua generosità, condividere le tue idee. La Luna in Gemelli influenza il settore della famiglia e ti richiama verso i tuoi obblighi famigliari, genitori, figli, parenti.