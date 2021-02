Oroscopo e classifica di domani, domenica 21 febbraio 2021: pronostici per tutti i segni

Oroscopo e classifica di domani domenica 21 febbraio 2021.La settimana è giunta quasi al capolinea. Quali sorprese avranno in serbo gli astri per i segni dello zodiaco? La Luna sarà in Gemelli, mentre Marte e Urano transiterà nel cielo del Toro. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di domani e la relativa classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domani sarai grande protagonista della giornata. Marte, il tuo governatore, si trova nel settore del patrimonio e ti dà l’opportunità di recuperare sul lavoro e con i soldi. La Luna in Gemelli, però, che ti incoraggerà a dare spazio agli affetti e alla famiglia. Venere e Giove favorevoli riportano l’amore in primo piano. 5 stelle.

Toro

Domani domenica 21 febbraio 2021 Marte e Urano in Toro ti regaleranno nuova forza e l‘entusiasmo di lavorare su nuovi progetti. Farai bene a chiedere molto, perché potrai ottenere risultati significativi in futuro. È probabile, però, che dovrai accettare qualche compromesso e, cosa più importante, collaborare con altre persone. Cerca di vivere con più intensità i sentimenti. 3 stelle

Gemelli

Secondo la classifica meriti senza dubbio cinque stelle! La Luna nel segno è in trigono con Giove, Mercurio e Saturno in Acquario. Da qui in avanti dovrai sfruttare al meglio questi transiti. Favoriti i nuovi incontri, le storie d’amore, i riavvicinamenti e le amicizie: perché non organizzi qualcosa di piacevole? 5 stelle.

Cancro

Come indica l’oroscopo di domani il tuo cielo comincerà gradualmente a migliorare. Potrai cominciare a guardarti intorno, a sviluppare gli affari, i nuovi progetti di lavoro, potrai dedicarti alla famiglia e agli affetti. Stai vivendo un momento di passaggio importante: nei prossimi giorni sarà importante iniziare a gettare le basi. 4 stelle.

Leone

Ti sveglierai con più vitalità, merito della Luna in Gemelli. Esci fuori da un periodo particolarmente faticoso, in cui hai dovuto contrastare gli effetti di Saturno congiunto al sole e non è stato facile! Il nuovo transito del Sole in Pesci, per fortuna, ti sta restituendo più ottimismo e man mano che si avvicinerà la primavera, le cose per te cominceranno a migliorare. 3 stelle.

Vergine

Sarà una giornata piuttosto agitata. La Luna sarà in quadratura, il Sole in opposizione. Non solo! Le due stelle saranno in quadratura tra di loro e, come conseguenza, ti sentirai affaticato, senza energia, nervoso e poco concentrato. Occhio a possibili dispute in famiglia! 2 stelle.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di domani, con la Luna in Gemelli, la tua giornata sarà molto stimolante. Il pianeta offrirà un influsso felice per l’amore, gli affetti e gli amici. D’ora in avanti sarà importante uscire dal tuo guscio e cominciare a coltivare le tue amicizie, perché in futuro potrebbero darti un enorme aiuto, quando sarai in difficoltà. 5 stelle.

Scorpione

Negli ultimi tempi sei stato letteralmente bloccato dai molti pianeti contrari: Saturno, Giove, Venere e Mercurio in quadratura, Urano e Marte in opposizione. Ciò che ti chiedono le stelle ora è di tirare fuori le tue energie nascoste dentro. Non si tratta di energia fisiche, che al momento scarseggiano, ma di quelle mentali ed emotive, la tua passione per le cose. 3 stelle.

Sagittario

Domani la Luna sarà opposta, il Sole in quadratura: si preannuncia una giornata alquanto nervosa, fiacca, un po’ confusa. Ti converrà fare particolare attenzione alla tua forma fisica e ai rapporti con gli altri, in vista delle prossime settimane quando anche Venere e Marte diventeranno dissonanti. Sfrutta questa domenica per rilassarti un po’! 3 stelle.

Capricorno

Come denota l’oroscopo di domani avrai un’invidiabile energia mentale. Se saprai esprimere il tuo talento, le tue qualità, sarai premiato molto presto dal Sole, Marte, Urano, Plutone e Nettuno. Dovresti dare spazio anche all’amore, al recupero delle emozioni più piacevoli. 4 stelle.

Acquario

Non sprecare queste splendida Luna in Gemelli: nelle prossime ore potrebbero arrivare occasioni ghiotte, nuovi amori, nuove speranze e riavvicinamenti importanti. Anche i rapporti di vecchia data avranno modo di ritrovare un bell’affiatamento. 5 stelle.

Pesci

La Luna in quadratura influirà soprattutto sul settore della famiglia e degli affetti. Nel corso della giornata potresti essere reclamato da qualcuno che avrà il bisogno del tuo aiuto, un genitore, un figlio o un conoscente. Non sottovalutare le idee che ti baleneranno in testa nelle prossime ore! 3 stelle.