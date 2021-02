Oroscopo Paolo Fox sabato 20 febbraio 2021: i consigli delle stelle

Oroscopo di Paolo Fox per sabato 20 febbraio 2021: quali consigli riserveranno le stelle ai segni zodiacali? Il weekend è appena cominciato, ma già molte cose sono accadute. Se sei curioso di conoscere le previsioni astrologiche e i suggerimenti che dispenserà il famoso astrologo de I Fatti Vostri, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per sabato e i consigli del giorno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la tua rinascita comincerà da dentro. Dovresti provare a predisporti mentalmente al cambiamento. Così facendo le cose cominceranno a trasformarsi anche all’esterno.

Toro

Sabato 20 febbraio 2021 sarà necessario scrollarsi di dosso il pessimismo e la paura per il futuro, soprattutto se ti troverai di fronte a una nuova prova da superare. Tieni sempre a mente che marzo sarà un mese molto importante.

Da non perdere: Oroscopo Paolo Fox di domani

Gemelli

Le tue stelle ti incoraggiano a mettere in gioco le tue idee, la tua creatività senza reticenze. In questo momento sei in grado di sviluppare progetti in maniera più veloce rispetto a prima: dovresti approfittarne!

Cancro

Come consiglia l’oroscopo di Paolo Fox dovresti pensare all’amore. Non aspettare che le cose cambino, ma esci allo scoperto fin d’ora, perché una semplice amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo.

Leone

Avrai una bella carica di energia e nuova grinta che dovresti investire in amore, per recuperare il tuo rapporto di coppia. Negli ultimi tempi hai vissuto molte complicazioni, ma molto presto comincerai un periodo più fortunato.

Vergine

Ti converrebbe far passare la giornata schivando le discussioni in amore. Sforzati di mantenere il tuo proverbiale equilibrio e tieni l’agitazione che potresti provare in queste ore sotto controllo. Da lunedì la situazione migliorerà!

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox sabato non dovresti perdere nessuna occasione di vivere un’emozione piacevole, non chiuderti in te stesso. Se riceverai un invito, se farai un nuovo incontro, mettiti in gioco!

Scorpione

Anche se la Luna dissonante potrebbe suscitarti un po’ di agitazione, dovresti concentrarti sulla forza che stai ritrovando a poco a poco. Non ti fossilizzare sui piccoli problemi, perché per fortuna il periodo più pesante lo hai lasciato alle tue spalle.

Sagittario

Dovresti riflettere con attenzione su quali sono le scelte d’amore da portare avanti. Se ti trascinerai dubbi, complicazioni, indecisioni tra due relazioni potresti ritrovarti con molti guai a fine febbraio.

Capricorno

Paolo Fox ti consiglia di dimenticare le tensioni vissute nei giorni scorsi, perché stai entrando in una fase della tua vita molto promettente sotto ogni punto di vista. Prova ad alleggerire di più il tuo animo.

Acquario

Dovresti restare con i piedi ben piantati a terra e non volare troppo in alto con gli obiettivi che ti prefiggerai. Per questa giornata cerca di non strapazzarti troppo: la Luna contraria non ti sarà d’aiuto!

Pesci

Sarà importante gestire con particolare attenzione la tua relazione, specialmente se non senti di avere ancora piena fiducia nell’altro. Chi ha chiuso una storia di recente, dovrebbe cominciare a farsene una ragione.