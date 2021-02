Oroscopo Branko domani, lunedì 22 febbraio 2021: predizioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Branko per domani lunedì 22 febbraio 2021. Siamo alle porte di una nuova settimana. Cosa avranno in serbo i pianeti per l’Ariete, il Toro, i Gemelli e il Cancro? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 22 febbraio 2021: Ariete

Domani dovrai tenere testa a una Luna in Cancro, perciò quadrata. La tua settimana partirà col piede decisamente sbagliato, perché nelle prossime ore potresti accusare un leggero fastidio fisico, forse alla gola o allo stomaco.

Da non perdere: Da non perdere: Oroscopo Branko domani

Previsioni Branko domani lunedì 22 febbraio 2021: Toro

Domani, complice una bellissima Luna in sestile, sarà una giornata particolarmente promettente. Nelle prossime ore potresti ricevere notizie interessanti, qualche conferma che aspettavi da tempo.

Oroscopo domani lunedì 22 febbraio 2021: Gemelli

Come prevede l’oroscopo di Branko domani si prospetta una giornata particolarmente fruttuosa sul lavoro. Nelle prossime ore infatti potresti portare a buon fine degli affari o chiudere una trattativa vantaggiosa.

Previsioni domani lunedì 22 febbraio 2021: Cancro

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata molto intrigante. Ci sarà chi riuscirà a farsi notare, a fare conquiste interessanti: sarà tutta questione di fascino! La Luna nel tuo segno metterà il suo zampino…