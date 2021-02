Maurizio Mattioli, tutto su di lui: età, figli e moglie

Maurizio Mattioli è uno degli attori italiani più importanti e conosciuti e per questo motivo stiamo dedicando a lui un articolo su Giornal.it, dove andremo a parlare soprattutto della sua vita privata.

Maurizio Mattioli è anche doppiatore oltre ad essere un attore comico. E’ nato il 3 Giugno 1950 a Gorga, un paesino in provincia di Roma. E’ alto 1,82 ed è stato sposato fino al 2014 con Barbara Divita.

La moglie di Maurizio Mattioli è morta proprio nel 2014 e da quel momento per Maurizio è esistita solo la figlia. Si chiama Francesca e con lei ha vissuto tantissimo tempo soprattutto dopo la dipartita della moglie. Infatti Maurizio non ha avuto altre storie e per questo motivo si è potuto interamente dedicare alla figlia.