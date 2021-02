Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 23 febbraio 2021: predizioni e consigli per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 23 febbraio 2021. Cosa riserveranno gli astri per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Sono tante le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le prove della vita. Se vuoi scoprire cosa avranno in serbo le stelle domani, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 23 febbraio 2021.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 23 febbraio 2021: Sagittario

Domani sarà una giornata abbastanza dinamica, ma dovrai affrontare alcune perplessità in amore. Forse occorrerà mettere i puntini sulle i e chiarire, una volta per tutte, come stanno le cose. Il weekend sarà molto utile in questo senso! I rapporti di lungo corso potrebbero risentire di un po’ di noia, mentre nelle storie nate da poco ci saranno dei ripensamenti. Cerca, però, di non perdere il tuo proverbiale ottimismo!

Previsioni Paolo Fox domani martedì 23 febbraio 2021: Capricorno

Domani dovrai tenere testa alla Luna in opposizione: già da un giorno non si senti al top oppure sei piuttosto giù di corda. In realtà le cose non ti stanno andando male. L’anno scorso sei riuscito perfino a vivere una grande trasformazione. Forse dovresti concentrarti di più sull’amore, perché da giovedì in poi potrebbe tornare in auge. Oltretutto il weekend sarà rischiarato da una bellissima Luna.

Oroscopo domani martedì 23 febbraio 2021: Acquario

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà indispensabile cominciare a risparmiare! Stai vivendo un momento particolare: ti concentri a fatica, potresti svegliarti demotivato o confuso. Il fatto è che non hai più voglia di fare le stesse cose. D’ora in avanti sarà importante cercare nuove strade da percorrere. Cerca di coccolarti un po’ di più!

Previsioni domani martedì 23 febbraio 2021: Pesci

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani dovrai cercare di esaminare le tue emozioni in vista di un weekend che ti metterà con le spalle al muro: o portare avanti la tua relazione o dovrai chiuderla definitivamente. Il fatto è che che stai facendo fatica a dimenticare il passato. Giovedì Venere raggiungerà il tuo segno e ti aiuterà a liberarti di tutti i tuoi fantasmi del passato.