Enzo Miccio, tutto su di lui: età, figlia, ex moglie, fidanzato

Enzo Miccio è da molto tempo uno dei volti principali relativi ai contesti matrimoniali, probabilmente il più influente e conosciuto wedding planner (ossia una persona incaricata a occuparsi di ogni dettaglio di un matrimonio) del nostro paese. Ma chi è esattamente il più famoso wedding planner d’Italia?

Chi è Enzo Miccio?

E’ nato a San Giuseppe Vesuviano, cresce a Boscotrecase, in provincia di Napoli per poi trasferirsi poi si trasferisce a Milano dove consegue il diploma presso l’Istituto Europeo di Design di Milano. Il primo rapporto con il mondo dei matrimoni avviene nel 1999, quando organizza le nozze per la figlia di un amico. Nello stesso periodo inizia a scrivere per riviste specializzate di moda e nel 2001 inaugura un’azienda specializzata di eventi e matrimoni assieme ad Angelo Garini. La sua carriera televisiva inizia nel 2005 con il fortunato sodalizio che perdura tutt’ora con l’amica Carla Gozzi: i due sono i protagonisti di programmi come Wedding Planners, Ma come ti vesti?! e sempre con la Gozzi conduce Shopping night.

Nel corso degli anni ha curato le nozze di tantissimi personaggi famosi.

Proficua anche la carriera come scrittore di moda e come giurato (come a Miss Italia 2016), nelle vesti di speaker radiofonico a radio Kiss Kiss in Good Morning Kiss Kiss e Radio Italia Style su Radio Italia. Nel 2014 partecipa alla decima edizione di Ballando con le stelle e nel 2020 prende parte alla trasmissione Pechino Express.

Vita privata

Nel 2016 ha rivelato di essere fidanzato con Riccardo Mereghini, più giovane di lui di 9 anni, il seguito la relazione è terminata ed il famoso wedding planner è adesso impegnato sentimentalmente con un nuovo compagno, Laurent.

Nonostante sia un persoanggio molto famoso, Enzo non ama particolarmente fornire informazioni in merito alla propria vita privata.

Età, altezza e peso

Enzo Miccio è nato il 5 Maggio 1971 a San Giuseppe Vesuviano (Napoli), è alto 178 centimetri e pesa circa 70 kg.