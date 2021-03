California dei Coma Cose: ecco quello che non sapevi

California, nome d’arte di Francesca Mesiano, è la cantautrice che assieme al compagno Fausto Zenandrelli (conosciuto anche come Edipo e Fausto Lama) da alcuni anni ha formato il duo Coma_cose, che concorrerà al Festival di Sanremo 2021 nella sezione “Big”.

Chi è Francesca Mesiano?

Nativa di Pordenone ma residente a Milano da oltre 10 anni. E’ proprio a Milano che consegue il diploma in scenografia, arrivando a lavorare come falegname e scenografa, ed ha avuto un primo approccio con la musica lavorando come DJ. Incontra Fausto quando entrambi lavoravano nello stesso negozio di borse e dal sodalizio nascono i Coma_cose, che dal 2017 continuano a stupire.

Curiosità

Ha rivelato di trovare grande ispirazione nella figura di Nina Simone, cantante e attivista per i diritti civili afroamericana.

Con il collega-compagno ha un forte rapporto sentimentale.