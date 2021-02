Marco Predolin, chi sono i tre figli e la compagna? Tutto su di lui

Marco Predolin è un noto conduttore televisivo italiano e questa sera lo ritroviamo all’interno della trasmissione I Soliti Ignoti con Amadeus. E’ nato nel 1951 in provincia di Parma ed oggi ha 66 anni. E’ stato molto noto negli anni ’80 e si è distinto molto per le sue produzioni radiofoniche.

Dopo aver iniziato a TeleMontecarlo è andato poi alla Fininvest ed è rimasto lì fino ad essere protagonista di diversi show sulle emittenti di Silvio Berlusconi. Oggi Marco Predolin ha 3 figli di età diverse tra loro. Vi è infatti Alan che ha 44 anni e vive addirittura in California. Vi sono poi Gilda di 14 anni e Bianca che di anni ne ha 12. Lui stesso ha dichiarato che riesce a tenere un ottimo rapporto con le figlie anche se ogni tanto è un po severo.

La sua compagna si chiama Laura ma su di lei non si hanno tante informazioni. Diverse foto postate sui social network testimoniano il loro rapporto. Possiamo dirvi che ha 26 anni in meno di Marco Predolin e che lui stesso si è innamorato per il fatto che hanno un carattere molto simile.