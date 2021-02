Oroscopo Branko domani, Domenica 28 febbraio 2021: predizioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Branko per domani Domenica 28 febbraio 2021. Siamo giunti a Domenica, questa settimana è trascorsa veloce. Cosa avranno in serbo le stelle per il Sagittario, il Capricorno, l’ Acquario e i Pesci? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani Domenica 28 febbraio 2021: Sagittario

Domani, secondo le previsioni di Branko, ci saranno un po’ di problemi in amore. Ultimamente le cose non vanno benissimo. Ti sta stretta tutta questa situazione ma non ti resta che resistere e osservare da vicino ogni piccolo cambiamento che farà il partner.

Previsioni Branko domani Domenica 28 febbraio 2021: Capricorno

Concediti un po’ di tempo per riflettere. Domani una serie di discussioni ti metterà a dura prova. Forse stai sbagliando te? Oppure sono gli altri? Non è difficile capirlo, prenditi la serata per cercare di capire come stanno realmente le cose.

Oroscopo domani Domenica 28 febbraio 2021: Acquario

Come indica l’oroscopo di Branko domani il passaggio di Marte vi renderà molto nervosi. Un amico o un parente dubiterà di voi, non permetteteglielo. Siete stati molto onesti ultimamente e quindi questa volta non potete addossarvi tutta la colpa

Previsioni domani Domenica 28 febbraio 2021: Pesci

Secondo le previsioni astrali di Branko per domani, dovrete prestare la massima attenzione ad ogni dettaglio. Una persona che considerate amica farà di tutto per mettervi il bastone tra le ruote, non permetterglielo. In amore tutto bene anche se in serata ci sarà qualche piccola discussione