Lorenzo Insigne in lacrime a C’è Posta per te: ecco cosa è successo

Lorenzo Insigne è stato tra gli ospiti speciali dell’ultima puntata di C’è posta per te, la trasmissione condotta da Maria De Filippi. E’ stato chiamato in causa per una delle varie storie della serata ed è stato inquadrato in lacrime proprio durante la messa in onda del servizio.

E’ stato chiamato in causa per aiutare un ragazzo a recuperare l’amore nei confronti dei propri genitori dopo la scomparsa della sorella. I genitori hanno accettato l’invito e si sono recati negli studi di C’è Posta per te.

Durante l’incontro, proprio mentre Maria De Filippi leggeva tutta la storia, Lorenzo Insigne è crollato in lacrime. Commosso come tutti noi che ascoltavamo tutta la vicenda.