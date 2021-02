Oroscopo Paolo Fox domani, Lunedì 1 Marzo 2021: predizioni e consigli per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox per domani Lunedì 1 Marzo febbraio 2021. Cosa riserveranno gli astri per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Sono tante le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le prove della vita. Se vuoi scoprire cosa avranno in serbo le stelle domani, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani Lunedì 1 Marzo 2021: Leone

Il passaggio di Venere accanto a Saturno, domani ti regalerà una giornata fantastica. Vi sentirete belli e magnetici come non mai. Sfruttate queste doti per cercare di far colpo sulla persona che tanto vi interessa. Nel lavoro tutto ok anche se ultimamente siete un po’ assenti.

Previsioni Paolo Fox domani Lunedì 1 Marzo 2021: Vergine

Domani non sarà una bella giornata per i sentimenti. Con il partner state attraversando un periodo meraviglioso ed è arrivato il momento di fare il grande passo. Nella sfera lavorativa le cose non vanno purtroppo molto bene, dovrete sistemare o inventarvi qualcosa.

Da non perdere: Oroscopo Paolo Fox di domani

Oroscopo domani Lunedì 1 Marzo 2021: Bilancia

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani la parola d’ordine sarà amore. Dopo le discussioni dei giorni scorsi, preparatevi a vivere una giornata ricca di passione e di amore. Preparatevi nel lavoro a prendere decisioni importanti. Sgomberate la vostra mente per ragionare con lucidità

Previsioni domani Lunedì 1 Marzo 2021: Scorpione

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani dovrete stare attenti agli inganni. Qualcuno sta tramando alle vostre spalle. Evitate ogni rapporto professionale con persone del Cancro o della Vergine. In amore state attraversando una piccola crisi, nulla di importante però.