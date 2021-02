Roma Milan: formazioni ufficiali, radiocronaca e VIDEO dei gol

Roma Milan è il big match della ventiquattresima giornata di Serie A. Dopo le partite del pomeriggio entrambe le squadre sono praticamente costrette ad ottenere la vittoria per provare a restare sulla scia dell’Inter. La Roma arriva dal pareggio esterno contro il Benevento ma già in settimana è arrivata la vittoria in Europa League che ha permesso alla squadra di Fonseca di approdare agli Ottavi di Finale di Europa League. Stesso obiettivo raggiunto dal Milan che ha pareggiato 1 a 1 contro lo Stella Rossa in settimana: l’ultima in Serie A è invece la sconfitta nel derby di Milano.

In classifica le due squadre sono distanti solo cinque lunghezze. Al secondo posto infatti troviamo il Milan a quota 49 mentre la Roma è a quota 44.

Roma Milan | Formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Roma Milan saranno disponibili qui sotto nel momento in cui saranno comunicate dalle due squadre. Intanto ecco quelle che dovrebbero poi essere le formazioni ufficiali.

Milan: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

