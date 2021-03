Lillo Petrolo a Oggi è un altro giorno: “Ho avuto molta paura per il Covid”

Lillo Petrolo oggi è stato ospite alla puntata condotta da Serena Bortone su Rai 2, ovvero “Oggi è un altro giorno”. Ha parlato a tutto tondo della sua carriera e di tutto ciò che gli riguarda professionalmente. Lo conosciamo molto per aver messo in giro molti film comici in coppia con l’altro del duo: Greg.

Lillo Petrolo, il cui nome è Pasquale, è nato nel 1962 a Roma. Ha iniziato la sua carriera a livello musicale nel 1992 ed il gruppo principale è stato Latte & i suoi derivati. Oltre a lavorare nel campo della musica è stato anche conduttore televisivo, radiofonico ed anche fumettista.

Purtroppo negli ultimi mesi abbiamo spesso sentito parlare di Lillo Petrolo non tanto per le sue performance comiche quanto per il contagio da Covid-19 che lo ha costretto a restare in ospedale per tantissimi giorni. Ne ha parlato in un’intervista con il Corriere della Sera durante la quale ha sottolineato di essersi contagiato in modo piuttosto banale. “E’ giusto che si sappia. Ogni tanto mi capitava di abbassare la mascherina per respirare meglio”.

Sottolinea che erano giusto pochi attimi ma purtroppo lo faceva anche quando era in mezzo ad altre persone. “E’ una cosa che adesso non farei più. Se hai bisogno di prendere aria allontanati da tutti e poi abbassa la mascherina. E’ un virus super contagioso“. Basta poco, infatti, come ha sottolineato anche lo stesso Lillo, a prendersi questo virus che può diventare molto pericoloso così come ormai ci siamo resi conto.