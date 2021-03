Lillo Petrolo, tutto su di lui: età, altezza, moglie e film

Lillo Petrolo, stiamo parlando oggi di uno degli attori comici più famosi d’Italia e per questo motivo abbiamo pensato di dedicargli un articolo sul nostro sito web Giornal.it. E’ conosciuto dai più giovani ma anche dai meno giovani per far coppia con Greg, il suo compagno di sketch e teatro.

Lillo Petrolo in realtà si chiama Pasquale ed è nato il 27 Agosto 1962 a Roma. Oggi ha 58 anni ed ha iniziato a lavorare nel lontano 1992. Nella sua carriera infatti è stato anche cantante, musicista e conduttore televisivo.

La moglie di Lillo Petrolo è Tiziana Etruschi. Andiamo a vedere dunque di chi si tratta. Non si sa tanto infatti sul suo conto. Dei due possiamo sapere solamente che si sono sposati diversi anni fa. La donna però non ha voglia di farsi conoscere e come detto spesso “è allergica alle luci della ribalta”. La stessa possiede comunque un account Facebook ma non vi sono condivise informazioni personali.

Proprio durante lo scorso mese di Novembre Lillo Petrolo ha parlato di sua moglie, ovvero quando è uscito dal ricovero dovuto al Covid che lo ha colpito. “Me la sono vista brutta – ha sottolineato – mentre mia moglie fortunatamente ha avuto solo piccoli sintomi”.

Lillo Petrolo | Film

Lillo Petrolo è molto conosciuto anche per diversi film messi in circolazione nel corso degli anni. L’ultimo che abbiamo potuto vedere è D.N.A, Decisamente Non Adatti, durante il quale in compagnia del suo amico Greg hanno messo in atto una storia dove i due si scambiavano la personalità.