Beppe Vessicchio, tutto su di lui: età, altezza, moglie, amici e vita privata

Beppe Vessicchio possiamo tranquillamente dire che sia un vero e proprio mostro sacro di Sanremo. Il suo nome fa infatti “rima” con il Festival e per questo motivo all’interno della nostra rubrica dedicata a Sanremo 2021 non può mancare certo un articolo a lui dedicato. Anche quest’anno infatti sarà lì pronto a mettere in campo la sua esperienza per dirigere l’orchestra che accompagna tutti i cantanti del Festival. Da poco infatti è stata pubblicata la scaletta della prima serata e, ovviamente, vi sarà anche Vessicchio tra i direttori d’orchestra.

Giuseppe Vessicchio è nato il 17 Marzo del 1956 a Napoli ed oggi ha 64 anni. E’ conosciuto con il diminutivo di Peppe o Beppe ed è un musicista oltre ad essere anche arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra. E’ principalmente attivo nell’ambito della musica leggera e della televisione italiana. La sua casa discografica è Italiana Dischi ed ha anche pubblicato un album dal titolo “Vessicchio e i solsti del Sesto Armonico”.

Beppe Vessicchio | Moglie

Beppe Vessicchio è sposato. Sua moglie si chiama Enrica ed è ormai al suo fianco da oltre quaranta anni. I due infatti sono stati fidanzati dal 1977 al 1989, anno in cui hanno deciso di unirsi in matrimonio. “L’ho conquistata – sottolinea Vessicchio – con la musica. Ai tempi la nostra canzone fu You Got the Friend”. La famosissima canzone era infatti la “loro” musica d’amore preferita. E’ stata scritta da Carole King ed è stata messa in scena da James Taylor.

La moglie di Beppe Vessicchio, così come lui ha sempre sottolineato, lo ha aiutato a non cedere mai e gli è sempre stato a fianco per aiutarlo a credere nei suoi sogni ed a raggiungere i suoi obiettivi. Oggi Beppe Vessicchio è uno dei direttori d’orchestra più famosi in tutta Italia, se non anche fuori dai confini nazionali.

Beppe Vessicchio | Amici

Una delle più belle pagine di avvicinamento del mondo della televisione a Beppe Vessicchio è stata la sua partecipazione ad Amici ma non in veste di direttore d’orchestra. Infatti nel 2019 ha proprio preso parte al cast di Amici durante il serale che è stato un vero e proprio ospite parlante. In quel caso a dirigere l’orchestra fu il maestro Celso Valli.