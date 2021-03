Chi è Avincola: età, nome ed altre canzoni

Avincola è uno dei giovani cantanti di Sanremo 2021 e si esibirà con il suo brano Goal durante la prima serata del Festival. E’ probabilmente uno tra i cantautori più originali dell’intero panorama indie italiano. Ha avuto molto coraggio e soprattutto anche un pizzico di follia per riuscire a conquistare Fiorello e riuscire ad approdare a Sanremo Giovani sia per il 2020 che per il 2021.

Simone Avincola è nato a Roma il 23 Giugno del 1987 ed il suo segno zodiacale è il Cancro. Diversi sono i tifosi di questo giovane cantante e tra questi si sottolinea Edoardo De Angelis ma anche Freak Antoni degli Skiantos e Riccardo Sinigallia.

Durante la sua carriera ha già partecipato nel 2016 a Sanremo Giovani anche se non ha avuto un grande successo mentre quest’anno è riuscito ad approdare alla fase finale con la sua canzone Goal.

Avincola | Curiosità

Alcune curiosità su Avincola, andiamo a scoprire qualcosa di più sul giovane cantante. Innanzi tutto è uno degli artisti preferiti da Fiorello. Infatti ha avuto il coraggio di presentarsi proprio a Fiorello all’interno di un bar e gli ha fatto ascoltare alcuni pezzi con la sua chitarra. Lo showman è rimasto colpito e lo ha voluto supportare al 100% per farlo arrivare a Sanremo 2021.

Avincola ha rifiutato di partecipare a TheVoice come ha riferito durante un’intervista a SoloGossip. Infatti non ama il discorso della gara e non gli piace partecipare ai vari talent mentre il suo sogno nel cassetto è quello di far ascoltare la sua musica a più persone possibile.