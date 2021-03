Colapesce e Dimartino: chi sono? Tutto su di loro

Colapesce e Dimartino – Il duo Colapesce e Dimartino hanno comunicato la propria partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria Big. I due cantanti siciliani hanno avuto una sorta di evoluzione musicale quasi analoga.

Colapesce e Dimartino: chi sono?

Colapesce, nome d’arte di Lorenzo Urciullo è stato il “frontman” della band Albanopower, nata sul finire degli anni 90. Da solista esordisce con un EP nel 2010 mentre il primo album, Un meraviglioso declino. Nel 2015 e nel 2017 escono Egomostro e Infedele, mentre nel 2020 inizia la collaborazione con Dimartino, con il quale realizza I mortali.

Dimartino, anch’esso nativo della Sicilia, si chiama in realtà Antonio Di Martino, ed anche lui è stato a capo di una band precedente, denominata i Famelika a partire dal 2009, inizialmente denominato un gruppo “anti-mafia”: con loro Dimartino esordisce nel 2010 con l’album Cara maestra abbiamo perso ma il successo arriva due anni dopo con Sarebbe bello non lasciarsi mai, ma abbandonarsi ogni tanto è utile. Buon successo anche per i lavori successivi, Un paese ci vuole, Un mondo raro e Afrodite. Il sodalizio con Colapesce è tale che parteciperanno alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Musica Leggerissima.