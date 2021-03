Francesca, chi è la fidanzata di Achille Lauro

Achille Lauro è lo pseudonimo di Lauro De Marinis ed è un cantautore ma soprattutto rapper italiano. E’ molto conosciuto nel campo dell’Hip Hop ed ha preso parte alle ultime due edizioni di Sanremo: nel 2019 ha partecipato con Rolls Royce e nel 2020 con Me ne frego.

Achille Lauro è nato l’11 Luglio del 1990 a Roma. Oggi ha 30 anni e dal 2012 lavora appunto nel campo della musica. I suoi genitori sono Nicola De Marinis e Cristina Zambon.

Achille Lauro: fidanzata

La fidanzata di Achille Lauro si chiama Francesca ed andremo adesso a scoprire qualcosa in più su di lei. Sul suo conto non si hanno tante informazioni se non che sia, appunto, la compagna del noto cantante italiano.

Proprio lo stesso Achille Lauro infatti non vuole mai pubblicizzare la sua vita privata. Sappiamo comunque che è una ragazza mora e che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Anche Francesca ama i tatuaggi come il suo fidanzato e ne possiede su tutto il corpo. Non si sa quale sia il lavoro di Francesca anche se comunque possiamo sicuramente escludere che lavori nel mondo dello showbitz.