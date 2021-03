Gio Evan, Elisa Isoardi e Salvini: cosa hanno in comune?

Gio Evan è uno degli artisti più imprevedibili che parteciperà al prossimo Festival di Sanremo 2021. Il suo nome è stato molto comune in una lunga questione tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini. Infatti quando la stessa rese addio allo stesso Salvini utilizzò proprio una frase di Gio Evan.

“Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora”. In questa maniera Elisa Isoardi lasciò proprio Matteo Salvini ed all’epoca lui, GIo Evan, raccontò che non amava assolutamente il clamore che era stato suscitato ed in più disse di non volerlo votare a meno che non avesse aperto i porti.