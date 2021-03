Ermal Meta, tutto su di lui: età, altezza, figlia e fidanzata

Da diversi anni tra gli artisti più versatili del panorama musicale italiano, Ermal Meta è definibile liberamente un cantautore ed un polistrumentista di livello, è famoso sopratutto per aver vinto il Festival di Sanremo nel 2018 con la canzone Non mi avete fatto niente cantata assieme a Fabrizio Moro.

Chi è Ermal Meta?

Nato il 20 aprile 1981 a Fier, in Albania, Erman è costretto a crescere in un contesto difficile a causa della guerra che ha colpito il suo paese natio nel periodo. La musica lo aiuta ad estraniarsi, grazie all’influenza della madre, violinista, mentre con il padre il rapporto sarà sempre conflittuale, al punto che il cantante lo ha definito violento a più riprese, anche in una canzone.

A 13 anni si trasferisce assieme alla sorella, al fratello ed alla madre in Italia, a Bari dove pochi anni dopo inizia a suonare il pianoforte e chitarra, senza tralasciare gli studi dove è particolarmente portato (si è definito più volte secchione). Di lì a poco entra a far parte del suo primo gruppo come chitarrista, gli Ameba 4, che partecipa alla sezione Giovani del Festival di Sanremo nel 2006, con il brano Giovani Rido… forse mi sbaglio, pezzo che t uttavia viene eliminato alla prima serata.

Nel 2007 fonda sempre a Bari il gruppo La Fame di Camilla, con il quale realizzerà tre album, e che permetterà alla band di farsi conoscere anche in numerosi concerti: ritorna così ad esibirsi a Sanremo sempre nella sezione Giovani con il pezzo Buio e luce che viene eliminata dalla competizione nel corso della terza serata. Inizia la proficua esperienza come scrittore di testi per diversi artisti come Emma, Francesco Renga, Patty Pravo, Chiara, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Francesco Sarcina, Red Canzian, Giusy Ferreri e Lorenzo Fragola, dopodichè nel 2015 avvia la carriera da solista con il singolo Odio le favole e pochi mesi dopo pubblica il suo primo album, Umano; ritorna a Sanremo nel 2017, stavolta tra i Big con il brano Vietato Morire che riesce a piazzarsi terzo in graduatoria, ed è solo il preludio della vittoria nel 2018, anno di realizzazione del suo terzo album, Non abbiamo armi. Nel 2020 durantei l concerto del Primo maggio presenta il singolo Finirà bene e successivamente viene ufficializzata la sua presenza al Festival di Sanremo 2021 con Un milione di cose da dirti.

Vita privata e curiosità

E’ stato fidanzato da diversi anni con Silvia Notargiacomo, nota conduttrice radiofonica di Rtl 102.5: a Silvia il cantante ha dedicato la canzone Ragazza Paradiso, mentre attualmente è fidanzato con una ragazza di nome Chiara Sturdà, conosciuta prima del lockdown.

Grande appassionato di calcio, è tifoso del Bari e simpatizza per il Napoli ed ha un rapporto molto aperto e solidale con i fans, soprannominati I lupi di Ermal perchè durante un concerto rispose in maniera inattesa ad un “in bocca al lupo” con un “Che il lupo sia con me”.