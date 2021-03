Gaia, tutto su di lei: cognome, età, altezza e canzoni

Gaia Gozzi, conosciuta anche semplicemente come Gaia è la giovane cantante già vincitrice dell’edizione 19 di Amici, dopo aver già partecipato a X-Factor nel 2016. La sua carriera appare come già solida ed in ascesa, visto che parteciperà anche all’edizione 2021 del Festival di Sanremo con la canzone Cuore Amaro.

Il genere della cantante è classificabile sommariamente come pop, con influenze urban e latine.

Biografia

Gaia Gozzi è nata a Gustalla, un paesino in provincia di Reggio Emilia.

Possiede il doppio passaporto italiano e brasiliano, per via delle origini della madre, in gioventù ballerina ed in seguito pubblicitaria, mentre il padre possiede un’azienda di biciclette artigianali. Gaia parla fluentemente il portoghese.

Nel 2016 partecipa alla decima edizione di X-Factor (dove è stata la più giovane di tutta l’edizione), arrivando seconda, e di lì a poco il suo primo EP, New Dawns ottiene la denominazione disco d’oro della FIMI.

L’anno successivo assieme a Briga realizza la parte canora della sigla del cartone animato Miraculous oltre a pubblicare il singolo Fotogramas.

Nel 2019 vince l’edizione di quell’anno di Amici, presentando i brani Chega, Coco Chanel e Fucsia, e proprio Chega diventa un vero e proprio tormentone anche grazie al videoclip, che vede protagonista diversi stralci della sua infanzia, e anche i suoi singoli Nuova Genesi e Coco Chanel ottengono il disco d’oro.

Per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con il brano Cuore amaro.

Vita privata

Ha recentemente ammesso di aver sentito la pressione di essere un “ex vincitrice” di Amici a più riprese anche in quanto donna.

Dopo una relazione avuta con l’ex fidanzato Giorgio, Gaia poche settimane fa ha condiviso sui social uno scatto con il suo attuale compagno, Daniele Dezi, conosciuto anche come Orang3, parte del duo di producer Frenetik&Orange, produttore musicale, bassista e autore, chitarrista fisso nei concerti di Coez.

Età, altezza e peso

Gaia è nata il 29 settembre 1997, è alta 1,68 e pesa 55 kg.