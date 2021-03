I Pinguini Tattici Nucleari calcheranno il palco del Teatro Ariston per la serata delle cover di Sanremo 2021. Il guppo torna al Festival dopo aver partecipato lo scorso anno con il brano Ringo Starr. Quest’anno affiancheranno Bugo nella cover di Un’Avventura di Lucio Battisti. Scopriamo qualcosa su di loro e sulla loro carriera!

Pinguini Tattici Nucleari: chi sono i componenti del gruppo

Ecco i nomi dei componenti del gruppo de i Pinguini Tattici Nucleari:

Riccardo Zanotti

Nicola Buttafuoco

Elio Biffi

Simone Pagani

Lorenzo Pasini

Matteo Locati

Originari di Bergamo, i componenti della band, il cui nome è ispirato a una birra scozzese ad alta gradazione alcolica, hanno iniziato a suonare assieme nel 2012, focalizzandosi inizialmente su un repertorio di cover metal.

In poco tempo è arrivato l’esordio discografico con l’album Il Re è Nudo, seguito da Diamo un Calcio all’Aldilà. Nel 2017, la band bergamasca ha pubblicato il disco Gioventù Bruciata. Nel 2019 è arrivato Fuori dall’hype. Come già detto, l’anno seguente hanno calcato per la prima volta il palco dell’Ariston, rappresentando una ventata di novità al 70esimo Festival.

Il loro successo è stato strabiliante: sono infatti arrivati terzi dietro a Francesco Gabbani, che ha conquistato il secondo posto del podio con Viceversa.