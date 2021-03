Vegas Jones, chi è: età, nome completo, fidanzata e tatuaggi

Vegas Jones salirà sul palco di Sanremo 2021 nel corso della terza serata dedicata alle cover. Duetterà con Aiello sulle note di Gianna, uno dei successi di Rino Gaetano. Scopriamo qualcosa di più su di lui!

Chi è

Vegas Jones, che ha scelto il suo nome d’arte per omaggiare Quentin Tarantino e il personaggio di Vincent Vega in particolare, è uno dei nomi più in vista della scena rap italiana. L’artista ha all’attivo due album: Bellaria, uscito nel 2018 e caratterizzato dalla collaborazione con artisti come Gué Pequeno e Gemitaiz, e La Bella Musica, risalente invece all’anno seguente. Tra i suoi brani più famosi troviamo le canzoni Malibu e Trankilo.

Età

Vegas Jones è nato a Garbagnate Milanese il 28 settembre 1994. Ciò significa che ha attualmente 26 anni e che ne compirà 27 in autunno.

Nome completo

Il nome completo di Vegas Jones è Matteo Privitera.

Fidanzata

Vegas Jones, fratello maggiore del produttore Majestic – i due hanno lavorato assieme agli inizi della carriera – sarebbe fidanzato con una misteriosa ragazza.

L’unica foto della coppia risale infatti ad aprile 2020 (successivamente, Vegas Joens ha dedicato il suo profilo Instagram solo a scatti legati al suo mondo professionale). Nel post, si vedono il rapper e la sua fidanzata, di cui non è indicato il nome, che si baciano in un’occasione speciale: la laurea di lei, conseguita, come si può vedere dalla copertina della tesi, presso l’Università degli Studi di Firenze.

Tatuaggi

Vegas Jones ha diversi tatuaggi. Quello a cui il rapper è più affezionato è il codice di avviamento postale 20092. Si tratta del CAP di Cinisello, la cittadina dell’hinterland milanese dove è cresciuto.

Inoltre, Vegas Jones si è tatuato l’immagine di una colomba sull’avambraccio destro e la scritta Cash Flow sulle mani (una parola sulla mano sinistra e l’altra sulla destra).