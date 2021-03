Barbara Palombelli, biografia: età, figli, marito, stipendio e politica

Barbara Palombelli è una delle giornaliste e conduttrici italiani più famose. Calcherà il palco di Sanremo 2021 nel corso della quarta serata per affiancare Amadeus e Fiorello in qualità di co-conduttrice.

Età

Barbara Palombelli è nata a Roma il 19 ottobre 1953. Ciò significa che ha attualmente 67 anni e che ne compirà 68 nell’autunno 2021.

Figli

Barbara Palombelli ha 4 figli, uno naturale e tre adottati. Dal suo matrimonio con Francesco Rutelli è nato Giorgio. La coppia ha poi adottato Serena, che ha partecipato nel 2019 al Grande Fratello, Monica e Francisco.

Quelle che oggi sono due donne realizzate, ai tempi dell’adozione avevano 7 e 10 anni e, come rivelato dalla Palombelli nel corso di un’intervista, provenivano da una situazione familiare molto pesante. Francisco, invece, è stato adottato in Ecuador nei primi anni ’90.

Marito

Chi è il marito di Barbara Palombelli? Come già detto, la giornalista è sposata con l’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli. La coppia è convolata a nozze nel 1982.

Stipendio

Quanto guadagna Barbara Palombelli? In merito alla cifra che percepirà per Sanremo 2021 non c’è ufficialità (lo stesso vale per le altre co-conduttrici). Si parla però di una somma vicina a quella percepita dalle co-conduttrici del Festival 2020, che hanno avuto compensi compresi tra i 20 e i 25mila euro ad apparizione.

Politica

Laureata in Lettere dissertando una tesi in Antropologia Culturale, Barbara Palombelli ha un orientamento politico di sinistra.