Fulminacci, qual è il suo vero nome? Ecco la risposta

Fulminacci è uno dei concorrenti in gara a Sanremo 2021. L’artista romano ha esordito all’Ariston con il brano Santa Marinella, rivelandosi una delle sorprese del Festiva. Qual è il suo vero nome? Scopriamolo assieme nelle prossime righe di questo articolo!

Fulminacci: il vero nome

Il vero nome di Fulminacci è Filippo Maria Uttinacci. Come già detto, il cantante è nato a Roma, per la precisione il 12 settembre 1997, il che significa che, nell’autunno 2021, compirà 24 anni.

Fidanzato con l’attrice Lia Greco, nel cast della serie Netflix Luna Nera, ha esordito nella musica con l’album La Vita Veramente. L’anno successivo è arrivata la partecipazione – seppur virtuale per via della pandemia da Coronavirus – al concerto del Primo Maggio. Nel 2021, invece, è arrivato il palco più importante d’Italia per chi lavora nella musica, ossia Sanremo. All’Ariston, si è esibito anche con Roy Paci e Valerio Lundini sulle note di Penso Positivo.