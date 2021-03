Gaia Gozzi è fidanzata: ecco la verità

Gaia Gozzi, in gara a Sanremo 2021 con Cuore Amaro, è fidanzata? Scopriamo assieme la risposta nelle prossime righe!

Chi è il fidanzato di Gaia Gozzi?

Gaia Gozzi, che gareggia a Sanremo dopo la vittoria ad Amici 19, è fidanzata con Daniele Dezi, produttore romano noto con lo pseudonimo Orang3.

Il suo percorso nella musica è iniziato quando era adolescente suonando il basso. Nel corso degli anni, si è evoluto artisticamente diventando un vero e proprio polistrumentista.

Parte del duo di produttori Frenetik & Orang3, che comprende anche Daniele Mungari. La coppia ha cominciato a suonare assieme nel lontano 2007 nella band dei Frank Sent Us. Archiviata questa esperienza, come già detto hanno aperto la parentesi della produzione musicale, collaborando con artisti come Coez, Salmo, Achille Lauro.

In merito a lui, a Sanremo 2021 come ospite fisso con i suoi suggestivi quadri, ricordiamo che Dezi è tra gli autori di Rolls Royce, il brano con cui, nel 2019, ha esordito sul palco dell’Ariston.

Dezi, che è molto discreto in merito alla sua relazione con Gaia Gozzi – i due si sono mostrati assieme in una dolcissima foto su Instagram pubblicata a diversi mesi dalle prime indiscrezioni sul loro amore – è padre di una bimba di nome Ella, nata da una relazione precedente.