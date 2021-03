Annalisa | Incredibile VIDEO a Sanremo: ecco cosa sta accadendo

Annalisa è una delle cantanti che si sta destreggiando meglio di tutti sul palco dell’Ariston in occasione di Sanremo 2021. Proprio lei ha fatto molto discutere in questi giorni. Infatti la stessa cantante avrebbe girato un video del dietro le quinte dove si vede molto di ciò che in tv non stiamo vedendo in questi giorni.

Il video mostra al suo interno anche uno smartphone che in queste ore sta accompagnando Annalisa nel dietro le quinte e si tratta dello Xiaomi Mi 5G. Con questo telefono infatti stanno riprendendo tutta l’esperienza della cantante a Sanremo 2021 e sicuramente sarà montato, al termine, un video.

Intanto possiamo gustarci il video ufficiale di Dieci, il brano che Annalisa ha presentato per la nuova edizione del Festival di Sanremo.