Dardust, chi è: età, moglie ed i brani di Sanremo 2021

Dardust è un pianista, produttore e autore musicale. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lui e sui brani – in gara a Sanremo 2021 -che ha scritto.

Età

Dardust, all’anagrafe Dario Faini, è nato ad Ascoli Piceno il 17 marzo 1976. Ciò significa che ha attualmente 44 anni e che ne compirà a breve 45.

Moglie

Chi è la moglie di Dardust? Sulla vita privata del celebre musicista non si hanno informazioni ufficiali. In passato, il suo nome è stato accostato a quello di Mahmood, flirt che, però, non è mai stato né confermato, né smentito.

Brani di Sanremo 2021

Dardust è tra gli autori di 5 dei 26 brani in gara, tra i Campioni, a Sanremo. Ecco quali: