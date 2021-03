Federica Pellegrini: età, altezza, figli, fidanzato e patrimonio

Federica Pellegrini sarà tra gli ospiti della serata finale di Sanremo 2021 e, assieme ad Alberto Tomba, presenterà il logo delle Olimpiadi Invernali di Cortina e Milano del 2026.

Età

Federica Pellegrini è nata a Mirano, in Veneto, il 5 agosto 1988. Ciò significa che ha attualmente 32 anni e che ne compirà 33 nell’estate 2021.

Altezza

Federica Pellegrini è alta 1,79.

Fidanzato

Federica Pellegrini è legata a Matteo Giunta, che è anche suo allenatore. I gossip in merito al loro legame sono iniziati nel 2017, poco dopo la fine della relazione tra la nuotatrice e Filippo Magnini, oggi legato a Giorgia Palmas. In passato Federica Pellegrini ha avuto una relazione con il nuotatore Luca Marin.

Patrimonio

Sull’attuale patrimonio di Federica Pellegrini non si hanno notizie ufficiali. Tra i pochi dettagli relativi ai suoi guadagni, rientra la cifra dello spot Enel, per il quale la nuotatrice, sportiva da record, avrebbe guadagnato circa 300mila euro. Anche per quanto riguarda il cachet di Sanremo 2021 non si hanno informazioni specifiche.