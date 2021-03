Oroscopo 7 Marzo 2021, Paolo Fox: tutte le previsioni

Oroscopo – Continua anche oggi la nostra rubrica all’interno del mondo dell’oroscopo ed andiamo a scoprire quali sono le previsioni zodiacali a cura di Paolo Fox, uno degli astrologi più seguiti in Italia. Quotidianamente infatti ci tiene aggiornati su quanto accade e su quanto, soprattutto, accadrà in base al nostro segno zodiacale.

L’oroscopo del 7 Marzo 2021 è già disponibile sul nostro sito ed in questo articolo andremo a vedere, in generale, quali sono le previsioni per il settimo giorno del mese. Ci siamo ormai addentrati nel terzo mese dell’anno e si avvicina sempre di più la primavera.

Paolo Fox – Secondo quelle che sono le previsioni Ariete dovrà convivere con Marte nel proprio segno e probabilmente vivrà una giornata perfetta a livello lavorativo. Non si può dire lo stesso per Toro al quale viene consigliato di rinviare qualsiasi appuntamento in programma. Passando dunque ai Gemelli vediamo che si potranno prendere delle decisioni importanti mentre per Cancro potrebbe essere una buona giornata per portare a termine situazioni sentimentali.

Da non perdere: Oroscopo Paolo Fox di domani

Il Leone potrebbe avere litigi e vari problemi mentre per la Vergine il 7 Marzo sarà una giornata piuttosto favorevole. I nati sotto il segno della Bilancia vivranno una bellissima giornata in ambito sentimentale mentre Scorpione avrà la luna contraria e questo non è affatto un buon punto.

Per i nati sotto il segno del Sagittario il pomeriggio sarà piuttosto turbolento mentre per i Capricorno il consiglio di Paolo Fox è di parlare con il partner nel caso in cui vi siano cose da chiarire. Andando verso la conclusione abbiamo Acquario che potrà riuscire a realizzare qualcosa di importante mentre Pesci potrebbero finalmente tirare un sospiro di sollievo grazie alla Luna in buon aspetto.