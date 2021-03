Luisa Ranieri, biografia: età, figli, genitori, ex marito, fiction e film

Luisa Ranieri è una delle attrici più talentuose del panorama italiano. Scopriamo qualcosa di più su di lei, tra carriera e vita privata.

Età

Luisa Ranieri è nata a Napoli il 16 dicembre 1973. Ciò significa che ha attualmente 47 anni e che ne compirà 48 a fine anno.

Figli

Luisa Ranieri ha due figlie: Emma, nata nel 2011, e Bianca, venuta al mondo nel 2015.

Genitori

Parlando del suo passato e dei genitori in diverse interviste, Luisa Ranieri ha affermato di aver sentito la mancanza dell’amore del padre, venuto a mancare quando lei aveva 24 anni.

In merito ai genitori dell’attrice che interpreta Lolita Lobosco, è il caso di ricordare che si sono separati quando lei era una bambina. Raccontando del padre, la Ranieri ha affermato che le sarebbe piaciuto conoscerlo di più.

Ex marito

Luisa Ranieri si è sposata una volta sola. Suo marito è l’attore Luca Zingaretti, padre delle sue figlie. La loro relazione è iniziata nel 2005 e, nel 2012, sono convolati a nozze.

Fiction e film

Luisa Ranieri ha recitato in numerose fiction e in altrettanti film di successo. Per quanto riguarda il lavoro sul piccolo schermo, tra le tappe principali è possibile citare l’esordio ne La Squadra, risalente al 2000, ma anche serie come Luisa Spagnoli, La Vit Promessa e Le Indagini di Lolita Lobosco.

Cosa dire, invece, in merito ai film? Prima di tutto che Luisa Ranieri ha esordito nel lontano 2001 davanti alla macchina da presa di Leonardo Pieraccioni nel film Il Principe e il Pirata. Tra le altre pellicole che l’hanno vista nel cast è possibile citare Immaturi – Il Viaggio, Napoli Velata, Allacciate le Cinture, Vita Segreta di Maria Capasso.