Oroscopo domani Branko, Lunedì 8 Marzo 2021: predizioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per domani Lunedì 8 Marzo 2021. Siamo arrivati a Lunedì e la settimana è appena iniziata. Cosa avranno in serbo le stelle per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani Lunedì 8 Marzo 2021: Leone

Domani, giornata giusta per far pace con un famigliare. Saturno è nel vostro cielo quindi vi aiuterà a metter da arte l’orgoglio. State male in questa situazione, quindi non vi resta che armarvi di coraggio e fare il primo passo.

Previsioni Branko domani Lunedì 8 Marzo 2021: Vergine

Domani, in amore, ci sarà qualche tensione di troppo a causa di un ex fidanzato o un ex coniuge. Il vostro partner è molto geloso e potrebbe leggere qualche messaggio che avete dimenticato di cancellare.

Oroscopo domani Lunedì 8 Marzo 2021: Bilancia

Domani, vi sentirete magnetici ed attrattivi. La Luna è nel vostro segno e questo vi permetterà di avere una forza fuori dal comune. Riuscirete a farvi amare da tutti e inoltre avrete l’energia per portare a termine quel compito importante.

Previsioni domani Lunedì 8 Marzo 2021: Scorpione

Domani, se avrete il coraggio di osare in amore riuscirete ad ottenere grandi cose. E’ da tempo che rimanete lì a guardare, domani avrete l’opportunità di agire…Non fatevi trovare impreparati