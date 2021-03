RICETTA TORTA MIMOSA facile e veloce: preparazione, ingredienti

Ricetta Torta Mimosa – Continua anche oggi il nostro approfondimento all’interno del mondo della cucina e vediamo dunque come si fa la torta mimosa. E’ uno dei dolci tradizionali che vengono preparati in occasione della Festa della Donna insieme a tanti altri che vedremo all’interno della nostra apposita categoria.

Cosa è la Torta Mimosa

Partiamo innanzi tutto dal dire che la Torta Mimosa è stata ideata a Rieti intorno alla meta del ‘900. Il suo nome deriva appunto dai vari pezzetti di pan di Spagna che vengono sparsi in superficie. Proprio questi ricordano con la loro forma i fiori della mimosa.

Proprio per l’8 Marzo questa torta viene preparata per omaggiare le donne. Infatti la mimosa è un fiore che ha il colore del sole e che inoltre profuma anche molto e bene. Per questo motivo si è voluto associare una torta per questa ricorrenza. Come già detto viene decorata con il Pan di spagna che si sbriciola sulla superficie.

Torta Mimosa | Come si prepara

Preparare la torta Mimosa è molto semplice. Innanzi tutto avremo bisogno di preparare due Pan di Spagna. Di questi uno verrà farcito con la crema pasticciera ed arricchita con la panna montata. In questa maniera avrete ottenuto la cosiddetta crema diplomatica: panna e crema pasticciera.

Per quanto riguarda invece l’altro Pan di Spagna ci servirà per poter creare la copertura della nostra torta. Dovremo creare dei piccoli cubetti che ci serviranno appunto per poter ricoprire la nostra creazione ottenendo l’effetto “mimosa”. La preparazione della Torta Mimosa è veramente molto semplice e veloce.

Torta Mimosa | Ingredienti

Dopo aver visto come preparare la Torta Mimosa andiamo a vedere quali sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno. Partiamo innanzi tutto da ciò che serve per preparare i due pan di Spagna.

250 grammi di Zucchero

140 grammi di Farina 00

120 grammi di Fecola di patate

8 uova a temperatura ambiente

2 baccelli di vaniglia

1 pizzico di sale

Dopo aver visto gli ingredienti per i due pan di Spagna, vediamo adesso gli ingredienti per la crema pasticcera.

5 tuorli

175 grammi di zucchero

500 ml di latte intero

125 ml di panna fresca liquida

55 grammi di amido di mais

1 baccello di vaniglia

A questo punto avremo bisogno anche degli ingredienti per la crema Chantilly che farcirà la nostra torta Mimosa.

100 ml di panna fresca liquida

10 grammi di zucchero a velo

Infine, invece, per la bagna al liquore abbiamo bisogno di 130 grammi di acqua, 75 grammi di zucchero e 70 grammi di grand Marnier.

Torta Mimosa | Procedimento

Dopo aver visto in breve come preparare la Torta Mimosa andiamo adesso a vedere tutto il procedimento. Innanzi tutto abbiamo bisogno, come detto in precedenza, di preparare due pan di Spagna. Dopo di che, appena saranno pronti, li facciamo raffreddare ed uno dei due lo dividiamo a metà.

In questa maniera avremo creato tre diversi dischi di Pan di Spagna. Successivamente procediamo raschiando da quello integro tutta la parte bruciacchiata e creiamo dei piccoli cubi che saranno le nostre decorazioni per la Torta Mimosa.

Dopo aver preparato la crema pasticciera dobbiamo realizzare la bagna e dobbiamo, per far questo, portare ad ebollizione acqua e zucchero. Fate dunque sciogliere lo zucchero ed aromatizzate per come volete. Se avete delle bucce di limone potete anche cuocerli insieme e, successivamente, fate raffreddare il tutto.

Appena la vostra crema pasticciera sarà fredda potete preparare la crema diplomatica e per far questo dovete aggiungere la panna montata con zucchero a velo. Dopo di che mettete uno dei due dischi creati dalla metà del Pan di Spagna su un vassoio che sarà quello che vi servirà per offrire la vostra Torta Mimosa. Bagnate il tutto con un cucchiaio, senza esagerare. Quindi aggiungete un primo strato di crema e successivamente mettete la seconda metà di pan di Spagna e, nuovamente, la crema diplomatica prodotta poco prima.

A questo punto avrete solamente bisogno di coprire il tutto con i pezzettini di pan di Spagna che avete preparato inizialmente e la vostra Torta Mimosa sarà pronta. Il consiglio è quello di lasciarla una trentina di minuti in frigo prima di mangiarla per farla riposare bene.