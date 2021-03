SANREMO | Cade dalle scale: ecco il VIDEO

Le scale dell’Ariston di Sanremo sono sempre oggetto di discussione per tutti i protagonisti del Festival ma soprattutto per gli ospiti. La maggior parte di coloro che si trovano proprio sul palco, e che entrano attraverso le scale, si sentono sempre fortunati per non essere caduti.

Purtroppo però una caduta c’è stata ed è successo in una precedente edizione del Festival. Si tratta di Ghali che durante il Festival di Sanremo è caduto dalle scale.

Il pubblico si spaventa ma sembra proprio che si sia trattata di un’entrata ad effetto. Non lo sapeva Fiorello che stava accorrendo proprio in aiuto di Ghali ed avrebbe interrotto, incredibilmente, il siparietto del cantante.