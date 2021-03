Zlatan Ibrahimovic, ecco chi sono figli e moglie: FOTO

Zlatan Ibrahimovic, che è stato tra gli ospiti fissi di Sanremo 2021 accanto ad Amadeus e Fiorello, è legato da tantissimi anni a Helena Seger. Scopriamo chi è chi sono i figli della stella del calcio.

Chi è Helena Seger, la compagnia di Ibrahimovic?

Nata il 25 agosto 1970, Helena Seger è una ex modella svedese. Bionda e bellissima, è legata a Zlatan Ibrahimovic, che non ha mai voluto sposare, dal 2001. Come rivelato da lei stessa, tutto è iniziato in un parcheggio a Malmo, quando lei lo ha rimproverato perché la sua Ferrari, per come era parcheggiata, ostacolava l’uscita della sua Mercedes.

Per stare vicino ai figli, la Seger ha rinunciato alla sua carriera di modella. In diverse interviste, ha affermato che, nel momento in cui il compagno lascerà il calcio, riprenderà a lavorare.

La coppia, che no si è mai sposato, è legatissima da 20 anni. Parlando del suo rapporto con il calciatore, la Seger, in un’intervista, ha usato queste parole: “Credo di piacere a Zlatan perché gli tengo testa, anch’io ho un background importante e ho costruito la mia carriera con tanto sacrificio”.

Figli

Zlatan Ibrahimovic ed Helena Seger sono genitori di Maximilian, nato il 22 dicembre 2006, e Vincent, classe 2008. Parlando della nascita del primogenito, la Seger ha raccontato che, ai tempi, Zlatan si travestì da chirurgo per dribblare i paparazzi.