Gerry Scotti, biografia: età, figlio, moglie e Covid

Gerry Scotti è probabilmente uno dei conduttori televisivi più amati in Italia. Ha fatto la storia con “Chi vuol essere milionario” uno dei quiz show più seguiti nel nostro paese e poi ha preso parte a tantissime trasmissioni che hanno fatto la storia della televisione italiana. Andiamo a vedere qualcosa di più su quella che è la sua vita privata.

Gerry Scotti, il cui vero nome è Virginio, è nato a Camporinaldo, un paese in provincia di Pavia. E’ nato il 7 Agosto del 1956 e suo padre era un operaio che lavorava al Corriere della sera. Sua madre, invece, una casalinga. Proprio per motivi lavorativi del padre, la famiglia si trasferì a Milano qualche anno dopo la nascita di Gerry e così lui frequentò lì le scuole: prima il liceo classico e poi Giurisprudenza, ma in questo caso non ha completato gli studi.

Inizia infatti la sua carriera come conduttore radiofonico per Radio Deejay e successivamente approda in Mediaset dove inizia a condurre i vari quiz. Il suo esordio è stato nel 1983 su Italia 1 e da quel momento non ha più smesso. Circa 700 prime serate e più di 8000 programmi sulle reti Mediaset fanno di lui uno dei più grandi presentatori della storia italiana: tra i tanti programmi si sottolineano chiaramente Passaparola, Striscia la Notizia, Paperissima ma anche Io Canto, Caduta Libera e tanti altri.

Gerry Scotti | Matrimonio, moglie, figlio

Gerry Scotti si è sposato per due volte. La sua prima moglie è stata Patrizia Grosso. I due si sposarono nel 1991 e sono stati insieme fino al 2002. Da questo matrimonio è nato l’unico figlio di Gerry Scotti: Edoardo.

Dopo qualche anno dalla separazione conosce Gabriella Perino, architetto, che tutt’ora è la sua attuale compagna di vita. La donna è del ’65 e quindi è molto più giovane di Gerry ma questo per loro non è mai stato un problema. I due convivono a Milano dal 2011 in un appartamento lussuoso che si trova in un antico palazzo. Gerry e Gabriella si conoscevano già da molto tempo dato che i loro figli erano compagni a scuola e per questo motivo si incontravano spesso fuori dai vari istituti scolastici.

Gerry Scotti | Figlio

Il figlio di Gerry Scotti si chiama Edoardo. E’ nato a Milano nel 1992, ovvero un anno dopo dal matrimonio del padre con Patrizia Grosso. Oggi ha 29 anni ed è alto circa 1,90m. Anche lui è cresciuto nell’ambiente dello spettacolo e per questo motivo ha studiato presso l’American School of Milan. Nel 2013 poi si laurea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e prosegue gli studi a Los Angeles. Oggi è un rinomato regista ma ha lavorato anche insieme al padre nella trasmissione “Lo show dei record”.

Gerry Scotti | Covid

Una brutta esperienza qualche tempo fa per Gerry Scotti che è stato colpito dal Covid. Purtroppo il presentatore televisivo ha fatto sapere di essere stato male ed ha dovuto passare anche qualche notte in ospedale. Fortunatamente tutto poi si è risolto guarendo dalla malattia.