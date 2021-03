Boomdabash, chi sono: Blazon, Biggie Bash, Payà e Mr. Ketra

I Boomadabash sono uno dei gruppi musicali di maggior successo in Italia. Con all’attivo collaborazioni con artisti di primo piano – p.e. Loredana Bertè e Alessandra Amoroso – sono noti per hit come Karaoke, Mambo Salentino e Per un Milione. Scopriamo qualcosa di più sui singoli membri della band.

Blazon

All’anagrafe Angelo Cisternino, gestisce la parte relativa ai campionatori durante le esibizioni e le registrazioni in studio. Originario di Mesagne, è un grande appassionato di rally e nell’estate del 2019 si è sposato con Veruska Urgese.

Biggie Bash

Nome d’arte di Angelo Rigoli, è il cantante del gruppo. Avvicinatosi alla musica quando aveva appena 13 anni, approcciandosi inizialmente al punk. Poco dopo è arrivato l’amore per il reggae, genere che connota la produzione musicale del gruppo.

Originario di Mesagne, ha vissuto a Roma, città dove si è trasferito da giovane per studiare sociologia criminale all’università.

Payà

Nome d’arte di Paolo Pagano, è nato a Trepuzzi e ha iniziato a scrivere canzoni quando aveva appena 10 anni. Noto per la cresta a cui cambia spesso colore, in passato ha suonato nei pianobar. Assieme a Biggie Bash, è la voce del gruppo.

Mr. Ketra

All’anagrafe Fabio Clemente, è nato a Vasto nel 1986. Il suo percorso della musica è iniziato nel 2003 con la produzione di alcuni beat. Entrato nel guppo dei Boomdabash tre anni dopo – è al campionatore – collabora da anni con il disc jockey Takagi (all’anagrafe Alessandro Merli). Alla loro sinergia artistica si devono singolo come Oroscopo – featuring con Calcutta – e L’Esercito del Selfie (brano che li ha visti collaborare con Arisa e Lorenzo Fragola).